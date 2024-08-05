Токаев созвонился с президентом Туркменистана

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 августа рассказали в Акорде.

"Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года", – сказано в сообщении.

Во время разговора главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев принял помощницу президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву.