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Токаев созвонился с президентом Туркменистана

Токаев, Бердымухамедов, переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 17:34 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 августа рассказали в Акорде.

"Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года", – сказано в сообщении.

Во время разговора главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев принял помощницу президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву.

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