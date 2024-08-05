Токаев созвонился с президентом Туркменистана
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.
Об этом 5 августа рассказали в Акорде.
"Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года", – сказано в сообщении.
Во время разговора главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев принял помощницу президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву.
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