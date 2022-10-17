В Казахстане зафиксировали рост коррупционных правонарушений в дорожном строительстве

Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау на правчасе заявил, что наблюдается рост коррупционных правонарушений в сфере строительства и ремонта автодорог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил мажилисмен, по данным Антикоррупционной службы, одной из причин низких показателей является коррупционная составляющая на всех этапах строительства и ремонта автодорог.

При этом, если в 2021 году в производстве Антикоррупционной службы было 18 досудебных расследований, то только за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 15 коррупционных правонарушений. Правильно говорят финны – воровство за счет качества, а значит, у своих детей. Альберт Рау

То есть, по его словам, наблюдается рост правонарушений в данной сфере.

При этом Альберт Рау добавил, что когда строят республиканские автодороги, то разбивают все местные дороги, потому что большегрузы в это время ездят по ним, а они не рассчитаны на такую нагрузку.

К слову, говоря о дорогах местного значения, депутат уточнил, что из общей протяженности дорог в 96 тыс. км 71 тыс. относится к дорогам областного и районного значения. За последние шесть лет на их ремонт и строительство затрачено 800 млрд тенге. В этом году выделено почти 300 млрд тенге и дополнительно дают еще 93 млрд тенге. Между тем определенные вопросы у мажилисмена возникли к показателям министерства.

По данным МИИР, в удовлетворительном состоянии – 80% дорог местного значения. Однако проведенный анализ показал, что лишь 18 тыс. км, или 26% местных дорог, имеют асфальтобетонное покрытие. Возникает вопрос – 74% местных дорог с покрытием из гравия, щебенки и грунта, как вообще этот показатель считался? Надо пересмотреть оценку качества дорог в части не отнесения дорог из гравия, щебня и грунта к дорогам в удовлетворительном состоянии. И тогда мы получим реальную картину. Альберт Рау

Он подчеркнул, что пока вопрос качества является самым главным. С учетом выделяемых из бюджета огромных средств все еще остаются нарекания граждан к автодорогам. Президент РК в своем Послании на этом также заострял внимание.

В заключение Альберт Рау привел международные рейтинги. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 93-е место среди 141 страны мира по показателю качества дорог. В частности, Кения и Танзания обогнали Казахстан по качеству дорог.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал, какие дороги станут платными в стране до 2025 года. По его словам, для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание платность планируется ввести на участках автодорог II категории протяженностью 2,5 тыс. км после приведения их в нормативное состояние.