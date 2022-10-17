Умерла послужившая прототипом бабушки из "Тайны Коко" 109-летняя мексиканка

В Мексике скончалась 109-летняя Мария Салуд Рамирес Кабальеро. Долгожительница стала прототипом бабушки мальчика Коко в мультфильме "Тайна Коко" от компании Walt Disney Pictures, сообщает Zakon.kz.

Мария Салуд Рамирес Кабальеро проживала в мексиканском штате Мичоакан.

По данным издания Excelsior, о кончине сообщил министр туризма. Причина смерти не была озвучена.

Полнометражный мультфильм вышел в прокат в 2017 году. После премьеры картины дом, где проживала Мария Салуд Рамирес Кабальеро, обрел популярность: его посещали фанаты и туристы.

Основой семейной ленты является мексиканский праздник День мертвых. Лента удостоена ряда наград, в том числе премий "Оскар".