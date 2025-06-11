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Происшествия

Поход в магазин для 89-летней бабушки в центре Алматы закончился трагедией

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 20:34 Фото: Zakon.kz
11 июня в Алматы возле магазина, в районе жилого комплекса "Три богатыря", скончалась 89-летняя бабушка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала продавец, увидевшая трагедию по камерам видеонаблюдения, пожилая женщина вышла из магазина и упала.

Фото: Zakon.kz

В это время "Газель" сдавала задним ходом и буквально задела пенсионерку.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы говорят, что бабушка после удара была жива и даже пила воду.

Фото: Zakon.kz

Однако позже приехали медики скорой помощи, которые и констатировали смерть.

Фото: Zakon.kz

Также они рассказали, что на боку у пожилой женщины была гематома.

Ранее сообщалось, что подросток на Lexus попал под автобетононасос в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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