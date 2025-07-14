91-летняя бабушка из Греции обвинила сына в изнасиловании

В греческой деревне 91-летняя бабушка обвинила 67-летнего психически больного сына в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Ant1live, об этом пенсионерка рассказала дочери, которая приехала в гости. В итоге женщина вызвала полицию. Мужчину арестовали.

"По предварительным данным, судмедэксперт, осматривавший 91-летнюю женщину, не обнаружил следов изнасилования", – сообщается в публикации.

Однако, пишет издание, сын пострадавшей признался в содеянном. Известно, что у подозреваемого есть психическое заболевание, но какое именно, не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании.