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Мир

91-летняя бабушка из Греции обвинила сына в изнасиловании

пенсионерка обвинила сына в изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 00:50 Фото: pixabay
В греческой деревне 91-летняя бабушка обвинила 67-летнего психически больного сына в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Ant1live, об этом пенсионерка рассказала дочери, которая приехала в гости. В итоге женщина вызвала полицию. Мужчину арестовали. 

"По предварительным данным, судмедэксперт, осматривавший 91-летнюю женщину, не обнаружил следов изнасилования", – сообщается в публикации.

Однако, пишет издание, сын пострадавшей признался в содеянном. Известно, что у подозреваемого есть психическое заболевание, но какое именно, не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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