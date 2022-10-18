Лиз Трасс не намерена уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не намерена подавать в отставку. Она проигнорировала призывы некоторых парламентариев уйти с поста, сообщает Zakon.kz.

Лиз Трасс извинилась за "ошибки", которые она совершила в последнее время на посту премьер-министра, пишет news.sky.com.

Трасс отметила, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов. Однако правительство "зашло слишком далеко и слишком быстро".

Я останусь на своей должности и буду всегда действовать в национальных интересах. Мы собираемся действовать по-другому, прокладывая новый курс роста, – это остается основной миссией этого правительства, – написала Лиз Трасс на своей странице в Twitter.

15 октября британского министра финансов Квази Квартенга уволили спустя месяц работы. Он успел проработать всего 6 недель.

Причиной отставки стала финансовая политика Квартенга, направленная на резкое снижение налогов на корпоративную прибыль. Премьер-министр Трасс при этом изначально одобрила ее. Вопрос отставки Трасс стали обсуждать после увольнения министра финансов Великобритании.

17 октября за отставку Трасс выступили около 100 депутатов-консерваторов, сообщает Daily Mail. По инсайдерской информации, место премьера в перспективе может занять министр обороны Бен Уоллес.

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Лиз Трасс с 2021 года занимала пост главы МИД и министра по делам женщин и равных возможностей. Ее предшественник Борис Джонсон подал в отставку 7 июля.