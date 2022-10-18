В Астане двух россиян избили в хостеле
Фото: pexels
В столице двух россиян избили и ограбили в хостеле. Конфликт произошел между постояльцами в результате распития спиртных напитков, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Астаны, после совместного времяпрепровождения между жильцами, среди которых двое граждан России, произошла драка. Мигрантов избили, отобрав сотовый телефон и денежные средства.
Двоих подозреваемых задержали. Они находятся в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование, вещественные доказательства изъяты.
1 октября в Уральске пьяные россияне подрались между собой. Они были выдворены из Казахстана решением суда.
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