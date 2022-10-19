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Диетолог перечислила три продукта для укрепления иммунитета

орехи, фрукты, йогурт Фото: pixabay
Осенью и зимой важно заботиться о здоровье. Врач-диетолог Наталия Гридина выделила три продукта, которые помогут укрепить иммунитет и предупредить первые признаки простудных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, иммунитет укрепляют кисломолочные продукты, свежая зелень и орехи, пишет Life.ru.

Также будет полезен йогурт без добавок. В нем содержится много бифидобактерий и лактобактерий, которые положительно сказываются на работе кишечника и усиливают способность организма противостоять вирусам.

В зелени содержатся витамины А, Е, и В. Противовоспалительными свойствами обладают петрушка, укроп, руккола.

Орехи укрепляют иммунитет за счет большого количества цинка. В их составе есть жиры, которые обеспечивают правильную работу организма. Отдавать предпочтение лучше несоленым орехам.

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