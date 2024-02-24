Как можно укрепить иммунитет зимой

Диетолог Наталия Гридина рассказала, что настой шиповника и чай из корня имбиря помогут укрепить иммунитет во время зимы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с телеканалом RT она отметила, что в лимоне много аскорбиновой кислоты, а также он положительно влияет на эндокринную систему.

"Также полезно зимой пить облепиховый чай, клюквенный морс и чай с лавандой. Последний поможет успокоиться после стрессового дня, снять накопившуюся усталость и нормализовать сон", – рассказала она.

Кроме того, врач посоветовала добавить в рацион говядину, так как это мясо содержит белок, жир и витамин В12, которые нужны организму. Блюда из говядины помогут предотвратить дефицит железа и анемию. Также следует употреблять сезонные овощи.

"Обратите внимание на морковь, которая имеется на прилавках в любое время года. Корнеплод содержит бета-каротин, который позволяет поддерживать иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами. Капуста тоже доступный и очень полезный продукт. Вариантов блюд с ней множество: ее можно тушить, добавлять в салаты, супы. Зимой она особенно полезна в квашеном виде. На иммунитет капуста действует исцеляюще через кишечник, так как нормализует его микрофлору", – отметила Гридина.

По ее словам, полезно употреблять и хурму, которая способствует обновлению клеток, содержит множество витаминов и микроэлементов, а также положительно влияет на зрение и состояние кожи.

"В салаты, супы и закуски полезно добавлять петрушку, особенно зимой. Она богата витаминами К и С, а также железом и кальцием. Хорошо влияет на память и пищеварение", – добавила диетолог.

Ранее диетолог рассказала, что нужно есть для поддержки кожи в демисезонный период.