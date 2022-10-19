Премьер-министр Казахстана рассказал, где учатся его дети

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса отметил, что его дети учатся в обычной государственной школе в Астане, а сам он учился в Казахском национальном университете им. аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава правительства рассказал, отвечая на вопрос журналистов, доверяет ли он казахстанской медицине и образованию.

Естественно, доверяю и образованию, и здравоохранению. Лично я и моя супруга лечимся здесь, в Казахстане. Алихан Смаилов

14 июня стало известно, что дети министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека учатся на Кипре. Информация вызвала большой негатив.

15 июня глава Миннауки объяснил учебу своих детей на Кипре, а также пообещал перевезти их в Казахстан, чтобы они учились в обычной государственной школе.

13 сентября Саясат Нурбек не смог ответить на вопросы журналистов о том, привез ли он своих детей в Казахстан и в какую школу они пошли.

23 сентября глава Миннауки сообщил, что его дети приняли решение продолжить обучение на Кипре.