Дело Куандыка Бишимбаева: могут ли подкупить присяжных, рассказали в Генпрокуратуре

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса 13 марта прокомментировал вопрос о рисках подкупа присяжных по делу экс-главы Миннацэкономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Асета Чиндалиева, какие есть гарантии, что присяжных по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева не подкупят.

"Если присяжный был заинтересован, то за это есть соответствующая ответственность. Если такие факты выявятся, то коллегию присяжных могут распустить", – заявил замгенпрокурора.

По его словам, сам Бишимбаев находится под стражей, и его, соответственно, в суд и из суда сопровождает конвой.

"Вчера вам дали разъяснение представители суда о том, что есть дополнительный зал для тех, кто не попал в зал судебного заседания. Ведь в суде должен быть соблюден порядок. Суд – это не ток-шоу или телешоу. Понятно, что резонансное дело, но гласность обеспечивается, вам вывели на экраны, в прямом эфире вы можете смотреть все, что в суде происходит", – заявил Чиндалиев.

12 марта стало известно, что дело Куандыка Бишимбаева рассмотрит суд присяжных.

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.