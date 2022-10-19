Адвокаты Елжана Биртанова настаивают на его невиновности

Защита экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова завершила прения в суде в Астане. Адвокаты и защитник экс-министра Есжан Биртан заявляют о его невиновности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первым в прениях выступил адвокат Биртанова Серик Сагалиев. Он сообщил, что предъявленные Елжану Биртанову обвинения "явно натянуты, абсолютно ни на чем не основаны, а доказательства, положенные в основу обвинения, ничем не подтверждаются".

Анализ материалов дела и хронология действий органов досудебного расследования красноречивого подтверждают, что изначально дело расследовалось исключительно с обвинительным уклоном, никто не собирался установить правду, узнать, как было на самом деле. Все было направлено на то, чтобы обвинить Биртанова в том, чего он не совершал. Адвокат Серик Сагалиев

Того же мнения придерживается защитник Ержан Биртан. Он указал на то, что судебное разбирательство в отношении экс-министра здравоохранения проводится "с явным по циничности обвинительным уклоном, грубейшими нарушениями, абсолютным отсутствием состязательности, с вопиющим попранием права на защиту Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, без всестороннего, полного и объективного следствия, без привлечения к судебному процессу ключевых свидетелей защиты, с оглашением и допуску к исследованию материалов, являющихся недопустимыми".

На сегодняшний день всем очевидно, что данное уголовное дело против Биртанова и Абишева полностью сфабриковано, сшито белыми нитками и уже развалилось до передачи дела в суд. Данное уголовное дело относится к категории тех, которые президент назвал рожденными в фантазиях следователя. В течение судебного процесса мы все убедились, что все обвинения, все доводы и так называемые доказательства, предъявленные следственным органом – Агентством финансового мониторинга, и слепо поддерживаемые прокурорами, основаны на наглейшей лжи. Есжан Биртан

Он указал на то, что в данном деле отсутствуют какое-либо событие и состав преступления со стоны Биртанова и Абишева.

Возбуждение данного уголовного дела в мае 2020 года было незаконным. Так как основывалось на рапорте двух следователей, содержавшем ложные сведения. Другими словами, уголовное дело было сфабриковано… Защитник Ержан Биртан

По его словам, на момент возбуждения уголовного дела против Биртанова в мае 2020 года платформа Минздрава соответствовала техническим требованиям, а следственный орган незаконно возбудил уголовное преследование.

В этой связи он подал ходатайство о признании незаконным рапорта следователя Ашенова от 14 мая 2020 года, как содержащего сфальсифицированные сведения. А также подал ходатайство о признании всего уголовного преследования Биртанова и Абишева незаконным.

Адвокат Нурлан Бейсекеев в свою очередь сообщил, что "органы досудебного производства и прокурор Шекенов изначально ввели чехарду в это дело".

Платформа является работоспособной... Показания свидетелей, в совокупности с теми документами, которые имеются в материалах уголовного дела, доказывают его несостоятельность, и, следовательно, несостоятельность и незаконность организованного расследования, выдвинутого обвинения, и указывающие на необходимость вынесения по данному делу постановления о прекращении за отсутствием состава и события преступления или вынесения оправдательного приговора. Адвокат Нурлан Бейсекеев

Не доказало следствие, по его словам, характер и размер вреда, якобы причиненного уголовным правонарушением.

Ни одним из имеющихся в уголовном деле экспертных заключений, ни заключением специалиста сумма, инкриминируемая Биртанову и Абишему в размере 4,1 млн долларов, или 1,5 млрд тенге, в ходе как досудебного производства, как и в ходе этого судебного разбирательства, выдвинутого уже в обвинении, не была подтверждена ни одним доказательством… Данное уголовное дело подлежит прекращению. Адвокат Нурлан Бейсекеев

Адвокат Дмитрий Куряченко также заявил, что сторона обвинения не предоставила суду доказательств наличия такого ущерба.

Он сообщил, что ни в обвинительном акте, ни в речи прокурора в прениях не приведены полномочия министра здравоохранения, которыми якобы злоупотреблял Биртанов.

А в нарушение статьи 113 Уголовно-процессуального кодекса не указаны время, место, способ совершения преступления и другие обстоятельства его совершения именно Биртановым.

Согласно материалам дела реализация проекта платформы, в том числе проверка и приемка работ, их оплата по контракту не входили в полномочия министра здравоохранения… Доказательства участия, либо вмешательства Биртанова в процесс пилотной эксплуатации, приемки платформы, подписания протоколов приемки, актов выполненных работ, их оплата суду не представлены. Все члены приемочной комиссии без исключения суду показали, что никаких указаний принимать платформу Биртанов никому не давал. Свидетель Алексей Цой (на тот момент вице-министр здравоохранения. – Прим. ред.), подписавший акты выполненных работ по платформе на 15 млн долларов в 2017 году, на следствии в суде стабильно показал, что Биртанов никаких указаний подписывать акты ему не давал.

По его словам, уголовного дела по перелету Елжана Биртанова фактически не существует и сфабриковано специально для его преследования, о чем добавил Дмитрий Куряченко, прямо указано еще в мае 2021 года.

Мы помним, что Биртанов показал, что ему, если он не признает вину по платформе, добавят еще один эпизод по санавиации. Адвокат Дмитрий Куряченко

В завершение он попросил не торопиться в совещательной комнате, а взвесить на весах справедливости, закона и совести все "за" и "против" и оправдать Биртанова по всем двум эпизодам.

6 октября Елжан Биртанов на допросе в суде №2 Сарыаркинского района Астаны заявил, что обвинительный акт против него построен на домыслах, в деле нет фактов, подтверждающих его виновность.

11 октября прокурор запросил 6 лет лишения свободы для Елжана Биртанова.

13 октября Биртанов попросил суд немедленно прекратить дело по эпизоду о санавиации.

14 октября Биртанов заявил о своей невиновности и попросил суд немедленно прекратить дело по эпизоду о санавиации.