Второй за неделю министр правительства Великобритании ушел в отставку

Глава МВД Британии Суэлла Браверман ушла в отставку через пять дней после министра финансов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Лиз Трасс, передает ТАСС.

О своем уходе Суэлла Браверман сообщила через Twitter.

Браверман призналась, что приняла решение об уходе из-за несогласия с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром страны Лиз Трасс.

Она пробыла на своем посту всего 43 дня. Это самый низкий показатель за 188 лет - с 1834 года.

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Вместо нее на пост главы МВД Соединенного Королевства назначен бывший министр транспорта Британии Грант Шэппс.

54-летний Шэппс возглавлял транспортное ведомство с 2019 года. После отставки Бориса Джонсона он выдвигал свою кандидатуру на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, однако довольно быстро снялся с избирательной кампании.

15 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила канцлера казначейства Квази Квартенган. Он успел проработать на этом посту всего шесть недель.