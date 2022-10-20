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Димаш Кудайберген показал новое видео со съемок клипа

Димаш Кудайберген показал новое видео со съемок клипа Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист 20 октября на странице в Instagram поделился с поклонниками еще одним видео со съемок клипа "История одного неба", сообщает Zakon.kz.

Певец в подписи к видео поинтересовался у фанатов, хотят ли они еще больше кадров с бэкстейджа.

Комментаторы незамедлительно отреагировали и уточнили, что всегда рады новым публикациям композитора.

  • Обожаю смотреть моменты со съемок и всех твоих рабочих процессов!

  • Выкладывай все, что у тебя накопилось, я всегда рада твоим постам.

  • Очень хочется побольше моментов со съемок.

  • Закулисье всегда интересно!

  • Такая большая работа была проделана. Бэкстейджа много не бывает.

Эта работа Димаша Кудайбергена посвящена единству людей на нашей планете. По словам артиста, клип является "самым дорогим в мире".

В конце сентября певец уже делился видео процесса съемок.

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Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш
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