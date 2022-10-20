Димаш Кудайберген показал новое видео со съемок клипа

Казахстанский артист 20 октября на странице в Instagram поделился с поклонниками еще одним видео со съемок клипа "История одного неба", сообщает Zakon.kz.

Певец в подписи к видео поинтересовался у фанатов, хотят ли они еще больше кадров с бэкстейджа.

Комментаторы незамедлительно отреагировали и уточнили, что всегда рады новым публикациям композитора.

Обожаю смотреть моменты со съемок и всех твоих рабочих процессов!

Выкладывай все, что у тебя накопилось, я всегда рада твоим постам.

Очень хочется побольше моментов со съемок.

Закулисье всегда интересно!

Такая большая работа была проделана. Бэкстейджа много не бывает.

Эта работа Димаша Кудайбергена посвящена единству людей на нашей планете. По словам артиста, клип является "самым дорогим в мире".

В конце сентября певец уже делился видео процесса съемок.