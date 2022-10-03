Димаш показал, как проходили съемки "самого дорогого клипа в мире"

Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген 3 октября 2022 года опубликовал на своей странице новый видеоролик, сообщает Zakon.kz.

На ролике – бэкстейдж со съемок "самого дорогого клипа в мире" на песню "История одного неба". Премьера композиции состоялась 23 сентября на концерте и 24 сентября на фан-встрече в Алматы.

Бэкстейдж со съемок клипа "История одного неба". Кадры из недавно вышедшего клипа "История одного неба", – написал он под публикацией.

Ранее Димаш уже показывал, как проходили съемки данного клипа. "История одного неба" посвящена единству людей на планете. Это сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приемов – результат трехлетнего композиторского труда исполнителя.

23 сентября в Алматы прошел первый сольный концерт Димаша Кудайбергена, на котором он собрал полный стадион поклонников. Его фанаты, приехавшие не только с разных уголков Казахстана, подпевали Димашу и сопровождали громкими аплодисментами каждую его песню.

После концерта Димаш поблагодарил Казахстан и сообщил, что улетел в Дубай на конкурс моды Fashion factor, где он входит в состав жюри.