Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Димаш показал, как проходили съемки "самого дорогого клипа в мире"

Димаш показал, как проходили съемки "самого дорогого клипа в мире" Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген 3 октября 2022 года опубликовал на своей странице новый видеоролик, сообщает Zakon.kz.

На ролике – бэкстейдж со съемок "самого дорогого клипа в мире" на песню "История одного неба". Премьера композиции состоялась 23 сентября на концерте и 24 сентября на фан-встрече в Алматы.

Бэкстейдж со съемок клипа "История одного неба". Кадры из недавно вышедшего клипа "История одного неба", – написал он под публикацией.

Ранее Димаш уже показывал, как проходили съемки данного клипа. "История одного неба" посвящена единству людей на планете. Это сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приемов – результат трехлетнего композиторского труда исполнителя.

23 сентября в Алматы прошел первый сольный концерт Димаша Кудайбергена, на котором он собрал полный стадион поклонников. Его фанаты, приехавшие не только с разных уголков Казахстана, подпевали Димашу и сопровождали громкими аплодисментами каждую его песню.

После концерта Димаш поблагодарил Казахстан и сообщил, что улетел в Дубай на конкурс моды Fashion factor, где он входит в состав жюри.

Читайте также

СМИ: Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей

Представитель Казахстана на Junior Eurovision опубликовал видео выступления с концерта Димаша

Димаш Кудайберген показал, как его встретили на Fashion factor в Дубае

Динара Халдарова
Кудайберген Димаш Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
открытие магазина в ТД Silk Way City
В Казахстан пришла новая международная сеть магазинов
На Собчак могут завести дело
На Собчак могут завести дело
Сверхмощный компьютер Тесла обесточил город
Сверхмощный компьютер Tesla с первого включения обесточил город
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления