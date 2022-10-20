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В Алматинской области мать и дочь насмерть задавил лихач

В Алматинской области погибли мать с дочерью Фото: pixabay
Утром 20 октября вблизи села Туздыбастау Алматинской области произошло смертельное ДТП. Водитель Mercedes не справился с управлением и задавил мать с дочерью, сообщает Zakon.kz.

Как информирует полиция региона, водитель следовал в западном направлении по автодороге Алматы – Алатау. Совершая обгон, он не справился с управлением и сбил стоящих на обочине женщину и ребенка.

По данным стражей порядка, от полученных травм 28-летняя жительница Алматы и ее дочь скончались на месте происшествия.

В отношении водителя начато производство досудебного расследования по ст. 345, ч. 4 УК РК, уточнили в ведомстве.

Виновник ДТП задержан, он водворен в ИВС УП Талгарского района.

10 октября в Шымкенте произошел аналогичный случай: тогда под колесами Mitsubishi Pajero погибли мать с дочерью.

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