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Димаш Кудайберген восхитил поклонников игрой на фортепиано

игра Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген 20 октября на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик, на котором он музицирует. Певец спросил своих подписчиков, знают ли они эту музыку, сообщает Zakon.kz.

Поклонникам понравилась игра Димаша Кудайбергена. Они выразили искренние эмоции и дали свои ответы:

  • Ну что за музыка! Нереальная... Конечно же, все узнали эту мелодию, написанную Димашем.

  • Конечно, знаем! Story of the one.

  • Классно играть свою музыку! Одно из лучших ощущений.

  • Димаш, ты создал невероятное по силе, мощи и глубине произведение.

Казахстанский артист 20 октября на странице в Instagram поделился с поклонниками еще одним видео со съемок клипа "История одного неба".

12 октября Димаш Кудайберген обратился к популярному актеру Джеки Чану. Кудайберген поблагодарил режиссера за то, что попал на обложку его мемуаров.

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