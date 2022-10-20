Димаш Кудайберген восхитил поклонников игрой на фортепиано

Казахстанский певец Димаш Кудайберген 20 октября на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик, на котором он музицирует. Певец спросил своих подписчиков, знают ли они эту музыку, сообщает Zakon.kz.

Поклонникам понравилась игра Димаша Кудайбергена. Они выразили искренние эмоции и дали свои ответы:

Ну что за музыка! Нереальная... Конечно же, все узнали эту мелодию, написанную Димашем.

Конечно, знаем! Story of the one.

Классно играть свою музыку! Одно из лучших ощущений.

Димаш, ты создал невероятное по силе, мощи и глубине произведение.

Казахстанский артист 20 октября на странице в Instagram поделился с поклонниками еще одним видео со съемок клипа "История одного неба".

12 октября Димаш Кудайберген обратился к популярному актеру Джеки Чану. Кудайберген поблагодарил режиссера за то, что попал на обложку его мемуаров.