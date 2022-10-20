Абишев настаивает на работоспособности платформы Минздрава

Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев завершил прения в суде в Астане. В своей речи он заявил о работоспособности платформы Минздрава, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Абишев рассказал, что было сделано им лично и сотрудниками Минздрава в части цифровизации до и в период пандемии коронавируса. Речь идет, по его словам, о разработке Карты инфицированных, электронной очереди для сдачи ПЦР-теста на Covid-19 и других проектах, направленных на снижение риска заражения людей.

В тот же период были созданы, по его словам, Ситуационный центр и специальный сайт для граждан, прибывающих из-за рубежа по симптомам на КВИ.

В итоге Елжан Биртанов оказался виновным в распространении КВИ. Да у него полномочий не было достаточных, чтобы максимально эффективно бороться… Как Елжан Биртанов болел и работал, так и он с нас требовал. Говорил: "Пока вы дышите, работайте. Пандемия, не время сейчас для личных целей и интересов". Какая награда нам за это? Уголовное дело? Спасибо КФМ и Генпрокуратура вам за это. Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев

Он отметил, что даже после того, как стало известно о том, что 8 июня и 2 июля 2020 года КФМ изъял документы по проекту платформы, он никуда не убежал, боясь за свою безопасность.

Якобы неработающая платформа… Но модуль вакцинации против КВИ – это компонент платформы, электронный паспорт здоровья – это компонент платформы, карточка – тоже. Сервис для отправки документа прохождения предварительного обязательного медосмотра, сервис передачи данных о физическом лице. Этот сервис предназначен для поиска по ИИН и отображения требуемого документа и все выходит на платформу. Кто владеет – Минздрав РК. Так платформа же якобы не работает. А как тогда может проходить интеграция систем, если она не работает? Прокурор еще просит пять лет, не знаю, на каком основании. Фантазии. Олжас Абишев

4 октября суд разрешил огласить показания Олжаса Абишева, от которых он отказался.

11 октября прокурор запросил шесть лет лишения свободы для Елжана Биртанова.

19 октября защита экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова завершила прения в суде в Астане. Его адвокаты и защитник Есжан Биртан заявляют о его невиновности.

Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.