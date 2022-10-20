В Жамбылской области открылся литературно-мемориальный дом-музей Шерхана Муртазы

В Жуалынском районе Жамбылской области состоялось торжественное открытие литературно-мемориального дома-музея Шерхана Муртазы в рамках празднования 90-летия народного писателя, сообщает Zakon.kz.

Шерхан Муртаза родился в селе Талапты Жуалынского района. Он никогда не порывал связь с родным селом. Первые свои произведения, включая знаменитый роман автобиографического характера "Ай мен Айша", писатель посвятил уникальной природе родного Жуалынского района и землякам.

В музее расположены предметы быта, принадлежавшие писателю, представлены его документы, дипломы, награды, медали, фотографии с родными и друзьями. Односельчане народного писателя, представители творческой интеллигенции, ученые, государственные и общественные деятели смогли увидеть в первозданном виде рабочий кабинет Шерхана Муртазы, его библиотеку. На третьем этаже здания расположен бильярдный зал. Шерхан Муртаза в свое время прославился не только как мастер пера, но и как профессиональный игрок в бильярд.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В этот же день в селе Талапты состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию народного писателя.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Феномен Шерхана Муртазы заключается во всенародной любви. Его жизнь является ярчайшим примером истинного служения долгу. Начав свою трудовую деятельность в издательстве, он занимал редакторские должности, стал известным депутатом высшего законодательного органа. Его вклад в развитие казахской литературы трудно переоценить. Каждое произведение Шерхана Муртазы является кладезем мудрости казахского народа. С именем Шерхана Муртазы связана не только казахская литература, но и отечественная журналистика. Корифей казахстанской публицистики воспитал несколько поколений профессионалов. В казахском языке укоренилось устойчивое словосочетание "Шерағаның шекпені" – "Чекмень Шерага". Оно дорого всем, кто действительно вышел из чекменя Шерхана Муртазы, его ученикам. Великий Абай говорил: "Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған". Пока жива память о Шерхане Муртазе, будет жить он сам. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Выступили также министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтар Шаханов, Халық қаһарманы Бакытжан Ертаев, академик, лауреат государственной премии Сабден Оразалы, главный редактор газеты "Қазақстан дәуірі" Сауле Мешитбайкызы.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса среди писателей "Ақиқаттың ақ туы" и республиканского айтыса "Шынның жүзі – Шераға".

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Артисты областного казахского драматического театра имени А. Токпанова представили отрывок драмы-элегии "Шер-Хан".

Вечер продолжила яркая концертная программа.