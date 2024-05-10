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"Ирина Кайратовна", Марат из "Слово пацана" и Кайрат Нуртас – в новом проекте

Актер, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 02:40 Фото: Telegram/Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана", анонсировал в своем Telegram-канале новый проект в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что 10 мая Рузиль опубликовал фотографию, предположительно сделанную в гостиничном номере, сопроводив ее интригующей фразой.

"Сегодня покажу вам, что мы делали в Казахстане", – загадочно написал он.
Актер, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 02:40

Фото: Telegram/Рузиль Минекаев

Казахстанские эксперты в области шоу-бизнеса смело предположили, что скорее всего речь идет о съемках в клипе группы "Ирина Кайратовна". Учитывая, что 10 мая музыканты в Instagram-stories объявили релиз трека "Пацан".

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 02:40

Фото: Instagram/irinakairatovna

И, действительно, спустя несколько часов на YouTube-канале вышел новый клип группы, в котором приглашенный гость предстал как в привычно-пацанском образе, так и в неожиданно-эпатажном амплуа травести-актера. Иными словами, Рузиль Минекаев убедительно сыграл роль госпожи Ирины Кайратовны.

Наверное символично, что релиз клипа состоялся ночью. Ведь перевоплощение одного и недоумение в клипе других заканчивается известным хитом Кайрата Нуртаса, в котором так чувственно романтизируются алматинские ночи. Как пишут в таких случаях: смотреть до конца.

После выхода клипа Рузиль вновь вернулся в свой Telegram-канал, где также немногословно выразил эмоции.

"Рад был принять участие!!!" – отметил актер.

В этот же день Кайрат Нуртас опубликовал нежное видео с дочерью.

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