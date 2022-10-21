Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили арест до 18 ноября

Вайнеру Мейржану Туребаеву снова продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Специализированном межрайонном следственном суде Алматы.

18 октября 2022 года вышло постановление суда о продлении срока ареста казахстанского вайнера.

Удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Мейржана Туребаева под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела на 1 месяц, то есть до 18 ноября, – говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самоподжог в Нур-Султане у здания Министерства внутренних дел РК. Комментируя произошедшее, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.

Казахстанскому вайнеру Мейржану Туребаеву неоднократно продлевали срок содержания под стражей. Последний раз ему продлевали арест до 17 октября.