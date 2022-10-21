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Законодательство РК

Задержаны все подозреваемые в покушении на убийство в Сатпаеве

Задержаны все подозреваемые в Сатпаеве Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Сатпаеве полицейские задержали еще троих подозреваемых в покушении на убийство, сообщает Zakon.kz.

Для поимки всех участников преступления в МВД РК была сформирована следственно-оперативная группа. Сотрудники МВД и регионального Департамента полиции Улытауской области провели локальные профилактические отработки.

После произошедшей 18 октября попытки убийства в городе началось оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Было организовано патрулирование в районах увеселительных заведений и других местах массового посещения граждан.

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Проверены все владельцы огнестрельного оружия. Было установлено 23 факта нарушения условий его хранения. В результате 23 единицы огнестрельного оружия изъяты, а их владельцы привлечены к административной ответственности.

За два дня профилактического мероприятия силами полиции выявлено и пресечено 334 правонарушения, в том числе 161 по линии дорожной безопасности. Задержано два пьяных водителя. На специализированные стоянки водворен 31 автомобиль, водители которых грубо нарушили ПДД.

При досмотрах на улицах изъято 29 колюще-режущих и ударных предметов, а также две единицы огнестрельного оружия.

Проверены все увеселительные заведения и гостиницы города. В полицию доставлено 214 человек из числа молодежи, которым разъяснили о недопущении нарушения общественного порядка.

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Улытауская область Сатпаев
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