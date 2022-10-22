Бакытгуль Хаменовой отказали в переводе на домашний арест

Судья отказал в изменении меры пресечения в отношении бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой из-за тяжести преступления, сообщает Zakon.kz.

Адвокат Хаменовой Игорь Вранчев ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении его подзащитной, находящейся в СИЗО, на домашний арест или подписку о невыезде, сообщает "Ак Жайык".

Я не знаю, может на воле люди себя чувствуют хорошо, но в тюрьме каждый час, каждый миг, которой ждешь – это время, это человеческая судьба, поэтому, уважаемый суд, я согласна с доводами моего адвоката. Бакытгуль Хаменова

Прокурор Саматова возразила и просила отказать в удовлетворении ходатайства, так как обвинение в отношении Хаменовой квалифицируется как тяжкое уголовное преступление.

Судья Жумагали Ташимов удалился в совещательную комнату, а вернувшись постановил отказать в удовлетворении ходатайства адвоката Вранчева, учитывая тяжесть предъявленного Хаменовой обвинения.

Следующее заседание назначено на 27 октября.

11 декабря 2021 года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Ее заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тенге.

12 декабря Хаменову отправили под домашний арест. Суд учел, что она «одинокая женщина», воспитывает двоих детей, один из которых является инвалидом с детства, имеет на иждивении престарелую мать, ранее не судима, от органов не скрывалась.

23 декабря сообщалось, что Хаменову поместили в СИЗО. Как объяснили в Атырауском облсуде, она подозревается в тяжком коррупционном преступлении, именно поэтому ей следует находиться под арестом.