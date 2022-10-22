В Костанайской области погорельцы получили ключи от новых домов

Жители Аулиекольского района Костанайской области, оставшиеся без жилья из-за лесных пожаров в сентябре, получили ключи от домов в центре нового микрорайона Бірлік, сообщает Zakon.kz.

За полтора месяца в поселке Аулиеколь появился новый микрорайон, специально построенный для жителей сел Аманкарагай и Озерное.

По решению главы государства на жилищное строительство было направлено 2,3 млрд тенге, из них 600 млн тенге – на прокладку инженерных коммуникаций. Работа велась в круглосуточном режиме, без выходных, строительные бригады вложили все свои силы для того, чтобы в сжатые сроки пострадавшие могли получить свой родной уголок. Новые дома были построены силами 12 строительных организаций, которые имеют большой опыт. В короткие сроки построен 91 дом в едином архитектурном стиле. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Каждый дом общей площадью по 100 кв. м имеет четыре комнаты и участок 10 соток. Все дома обеспечены необходимой инфраструктурой: водо-, газо-, электроснабжением, интернетом, а также подъездными путями.

Мы рады, что после такого страшного события у нас есть свой дом. И благодарны всем, кто был причастен к строительству, и всем людям нашей страны, которые не остались равнодушными к нашей беде. В Аманкарагае мы прожили всю жизнь, там осталось наше сердце. Новые дома теплые, уютные, есть все коммуникации. Теперь будем начинать все с чистого листа, обживаться. Я работаю в школе, и нужно будет добираться на работу. В новый микрорайон переезжает много наших учеников, которые хотят учиться в своей школе в Аманкарагае, поэтому руководство района обещало нам, что за детьми и учителями будет приезжать автобус, – рассказала Наталья Шинкина корреспонденту Zakon.kz.

Каждый из жителей села Озерное старался помочь при строительстве. К примеру, Наталья Воропай была на строительном участке практически с первого дня. И вместе с рабочими возводила новый дом. По словам женщины, строители вошли в положение семьи и установили пандус и поручни для того, чтобы ее муж мог выезжать из дома на коляске.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Для супругов Виталия и Сабины Бычковых и их четверых детей новый дом в 100 квадратов оказался большой радостью. Окончания строительства они ждали с нетерпением, пока все это время жили у родственников.

От нашего дома в селе Аманкарагае ничего не осталось. Мы потеряли пусть небольшой, но свой дом. Рады, что теперь у нас появился такой просторный дом со всеми удобствами и большой приусадебный участок, на котором можно разместить и огород, и все необходимые постройки. В просторной кухне установлен газовый котел, плита и раковина, осталось только завести мебель и можно жить, – отметили супруги.

Работы по благоустройству еще ведутся, но люди не боятся трудностей и готовы налаживать жизнь на новом месте.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га.

Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.

7 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

20 октября министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК уточнил, что ущерб от пожаров в Костанайской области составил порядка 4 млрд тенге.