В Костанайской области погорельцы получили ключи от новых домов
За полтора месяца в поселке Аулиеколь появился новый микрорайон, специально построенный для жителей сел Аманкарагай и Озерное.
По решению главы государства на жилищное строительство было направлено 2,3 млрд тенге, из них 600 млн тенге – на прокладку инженерных коммуникаций. Работа велась в круглосуточном режиме, без выходных, строительные бригады вложили все свои силы для того, чтобы в сжатые сроки пострадавшие могли получить свой родной уголок. Новые дома были построены силами 12 строительных организаций, которые имеют большой опыт. В короткие сроки построен 91 дом в едином архитектурном стиле. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов
Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид
Каждый дом общей площадью по 100 кв. м имеет четыре комнаты и участок 10 соток. Все дома обеспечены необходимой инфраструктурой: водо-, газо-, электроснабжением, интернетом, а также подъездными путями.
Мы рады, что после такого страшного события у нас есть свой дом. И благодарны всем, кто был причастен к строительству, и всем людям нашей страны, которые не остались равнодушными к нашей беде. В Аманкарагае мы прожили всю жизнь, там осталось наше сердце. Новые дома теплые, уютные, есть все коммуникации. Теперь будем начинать все с чистого листа, обживаться. Я работаю в школе, и нужно будет добираться на работу. В новый микрорайон переезжает много наших учеников, которые хотят учиться в своей школе в Аманкарагае, поэтому руководство района обещало нам, что за детьми и учителями будет приезжать автобус, – рассказала Наталья Шинкина корреспонденту Zakon.kz.
Каждый из жителей села Озерное старался помочь при строительстве. К примеру, Наталья Воропай была на строительном участке практически с первого дня. И вместе с рабочими возводила новый дом. По словам женщины, строители вошли в положение семьи и установили пандус и поручни для того, чтобы ее муж мог выезжать из дома на коляске.
Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид
Для супругов Виталия и Сабины Бычковых и их четверых детей новый дом в 100 квадратов оказался большой радостью. Окончания строительства они ждали с нетерпением, пока все это время жили у родственников.
От нашего дома в селе Аманкарагае ничего не осталось. Мы потеряли пусть небольшой, но свой дом. Рады, что теперь у нас появился такой просторный дом со всеми удобствами и большой приусадебный участок, на котором можно разместить и огород, и все необходимые постройки. В просторной кухне установлен газовый котел, плита и раковина, осталось только завести мебель и можно жить, – отметили супруги.
Работы по благоустройству еще ведутся, но люди не боятся трудностей и готовы налаживать жизнь на новом месте.
2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га.
Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.
7 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.
20 октября министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК уточнил, что ущерб от пожаров в Костанайской области составил порядка 4 млрд тенге.