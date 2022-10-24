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Чарльз III в Музее мадам Тюссо получил тортом в лицо от экоактивистов

Бросили торт в фигуру Чарльза iii Фото: juststopoil.org
Активисты экологического движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью") провели очередной "культурный перфоманс" – теперь они бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Чарльза III в Музее мадам Тюссо в Лондоне, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили сами активисты 24 октября в своем Twitter, разместив соответствующее видео.

Два сторонника Just stop oil кинули в восковую фигуру короля Чарльза III шоколадный торт. После этого они стали рассказывать посетителям об изменении климата, а также традиционно потребовали прекратить добычу нефти и газа.

Наука ясна. Требование простое: просто остановите (разработку новых месторождений. – Прим. ред.) нефти и газа. Это легче легкого, – заявили протестующие во время инцидента.

В своем заявлении борцы за природу использовали каламбур: английское выражение it's a piece of cake, которое имеет значение очень простой задачи, а буквально может быть переведено как "кусок торта".

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Это не первый инцидент с участием представителей Just stop oil. Ранее два его представителя вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

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