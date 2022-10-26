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В казахстанских городах потребляют меньше подсолнечного масла, чем в селах

товар, потребление Фото: freepik
В среднем во втором квартале на душу населения в домашних хозяйствах потребляли 3,5 л подсолнечного масла. Об этом рассказали в Бюро национальной статистики АСПР РК, сообщает Zakon.kz.

В домашних хозяйствах сельчан за квартал расходуется 3,7 литра масла. А в городской местности потребление составило 3,3 литра.

В сентябре литр подсолнечного масла в розничной продаже продавался в среднем по 891 тенге.

По статистике, самое дорогое масло продавали в Конаеве (1001 тенге), самое дешевое – в Усть-Каменогорске – 743 тенге.

В Казахстане отмечен рост производства подсолнечного масла. Однако, несмотря на это, продукт за год подорожал на 12%. Такие данные были озвучены в августе.

С 18 июня по 31 августа этого года в Казахстане вводили ограничение на вывоз подсолнечного масла с территории страны, сообщили в Комитете госдоходов.

Количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана вводились для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке из-за повышенного спроса на внешних рынках.

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