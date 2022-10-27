Аким Алматы высказался о судьбе ФК "Кайрат"

27 октября аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос жителя Наурызбайского района касательно оказания финансовой помощи клубу "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

По его словам, ФК "Кайрат" находится в частной собственности, акимат ждет решения суда.

"Когда перейдет в собственность города, тогда и рассмотрим вопрос оказания помощи клубу", – отметил аким.

12 октября пресс-служба ФК "Кайрат" опровергла сообщение о передаче клуба акимату Алматы. Ранее в сети стала распространяться информация, что задержанный бизнесмен Кайрат Боранбаев переписал футбольный клуб "Кайрат“ вместе со всей инфраструктурой в пользу городских властей.

17 марта стало известно, что задержан казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев. Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.