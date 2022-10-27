Токаев призвал страны Центральной Азии и Европы "строить мосты, а не стены"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета, сообщает Zakon.kz.

Открывая встречу, пишет Акорда, президент Казахстана отметил символичность того, что она проходит накануне 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

Хотел бы подчеркнуть, что Европейский союз одним из первых признал Центральную Азию как единый сплоченный регион, имеющий глубокую историческую и культурную общность. За 30 лет наши отношения с Евросоюзом получили существенное развитие и способствовали укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии. Межрегиональный диалог распространился практически на все приоритетные сферы сотрудничества, но потенциал не исчерпан. Сегодняшняя встреча на высшем уровне является ярким свидетельством нашего стремления и далее расширять конструктивное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах, – сказал глава государства.

В своем выступлении Токаев отметил, что Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, является связующим мостом между геополитическими центрами и мировыми рынками. Президент убежден, что стремление к развитию широкого спектра межрегионального взаимодействия – прочный фундамент всестороннего диалога между странами Центральной Азии и Европейского союза.

Мир вокруг нас стремительно меняется. Центральная Азия ощущает на себе угрозы, исходящие от беспрецедентной геополитической напряженности. Сегодня крайне важно укрепить взаимное доверие и дух сотрудничества в сердце Евразии. В это непростое время нам и тем, кто находится в Центральной Азии и в Европе, нужно строить мосты, а не стены, – заявил президент Казахстана.

Наряду с этим глава государства отметил, что Казахстан вносит свой вклад в достижение всеобъемлющего урегулирования ситуации в Афганистане. С этой целью предпринимаются дипломатические усилия, в эту страну направляется гуманитарная помощь.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие одним из важнейших направлений сотрудничества. Сегодня ЕС – это один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана.

За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более 120 млрд долларов, что составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион. Около 70% всех этих средств были направлены в Казахстан. За восемь месяцев с начала текущего года объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг почти 30 млрд долларов, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня около 3 тыс. компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики Казахстана, – отметил глава государства.

Президент считает, что торговля между нашими странами должна иметь более сбалансированную структуру.

Фото: akorda.kz

Казахстан может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 млрд долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Перспективная тематика – продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 млн тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32% и превысил 630 млн долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС. Отдельная тема – это зеленая энергетика. Я полагаю, что здесь мы также могли бы тесно сотрудничать. В целом, хотел бы выразить уверенность в том, что сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом будет продолжаться, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

На встрече также выступили президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.

Фото: akorda.kz

В завершение встречи главы государств Центральной Азии и президент Европейского совета приняли совместное заявление для СМИ.

Ранее в резиденции Акорда состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. Также они провели брифинг для представителей СМИ.