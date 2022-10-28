Казахстанцы заметили сбой в работе YouTube

Казахстанцы пожаловались на сбой видеохостинга YouTube утром, 28 октября. По информации некоторых пользователей, не работали мобильное приложение и web-версия, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем казахстанцы отмечают, что Instagram нестабильно работает последние три дня. Наблюдалась сложность зайти в аккаунт. При этом SMS с кодами не приходили.

Ранее казахстанцы жаловались на периодические неполадки с интернетом и связью. В сентябре в Казахстане был зарегистрирован крупный сбой. В Tele2, Kcell и Beeline Казахстан прокомментировали сбои в работе интернета.

За плохой интернет казахстанские операторы связи заплатили около 271 млн тенге. Об этом 26 октября в кулуарах Мажилиса рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает наказание за некачественные услуги связи и интернета.