Казахстанцы заметили сбой в работе YouTube
Вместе с тем казахстанцы отмечают, что Instagram нестабильно работает последние три дня. Наблюдалась сложность зайти в аккаунт. При этом SMS с кодами не приходили.
Ранее казахстанцы жаловались на периодические неполадки с интернетом и связью. В сентябре в Казахстане был зарегистрирован крупный сбой. В Tele2, Kcell и Beeline Казахстан прокомментировали сбои в работе интернета.
За плохой интернет казахстанские операторы связи заплатили около 271 млн тенге. Об этом 26 октября в кулуарах Мажилиса рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает наказание за некачественные услуги связи и интернета.