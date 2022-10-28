Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области

Правительство Казахстана вынесло на рассмотрение концепцию генерального плана по развитию города G4 City в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

G4 City – это умный город, состоящий из четырех современных тематических районов - Gate District, Golden District, Growing District и Green District, расположенных вдоль автомагистрали Алматы – Конаев.

Главными целями проекта города G4 City являются качественное изменение социальной структуры общества, формирование нового поколения здоровых, активных, образованных граждан своей страны. Прежде всего, это существенное повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации в стране, создание условий для развития человеческого капитала, а также создание условий для прорывного развития страны.

Данная концепция предусматривает, что город G4 City станет новым экономическим и глобальным туристическим центром, располагающимся вдоль Нового Шелкового пути.

Тематические районы G4 City:

Gate District позиционируется как "Глобальный финансово-деловой кластер", который будет служить коммерческим и жилым центром для жителей Алматы и Алматинской области. Golden District позиционируется как "Образовательный и медицинский кластер". Якорные составляющие проекта будут включать в себя академический городок, инновационный центр и многопрофильные больницы, обслуживающие как местных жителей, так туристов из других стран. Growing District станет "Экспортно-ориентированным торгово-логистическим центром" с якорными составляющими, такими как специальные зоны для различных отраслей промышленности, поддерживаемыми специальной логистической зоной, позволяющей стимулировать рост промышленности в регионе. С учетом промышленных показателей предлагаемые промышленные кластеры включают: кластер пищевых продуктов, химический кластер, кластер строительных материалов, кластер легкой и пищевой промышленности. Green District. Существующие ресурсы в непосредственной близости от Green District и возможности развития района идеально подходят для того, чтобы превратить его в "Интегрированный центр культуры и отдыха".

Якорные составляющие включают в себя: курортный комплекс, гемблинг индустрию, тематические парки, открывающие возможности для привлечения приблизительно 2 млрд потенциальных туристов из более чем 15 стран, проживающих в пятичасовой зоне полета, за счет развития интегрированного и развлекательного центра мирового класса.

С концепцией генплана по развитию города G4 City можно ознакомиться здесь.

8 августа 2022 года премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию города G4 City.

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19 октября во время рабочей поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом G4 City. Глава государства напомнил о том, что этот проект давно обсуждается, и уточнил у инвесторов сроки его реализации. По словам президента, в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем. Он также призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта.