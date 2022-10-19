Президент ознакомился с проектом G4 City

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом G4 City. Вдоль автомагистрали Алматы – Конаев будут построены 4 современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District, сообщает Zakon.kz.

Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District – образовательным и медицинским хабом.

В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

В перспективе G4City будет развиваться как интегрированный город, в котором будут проживать до 2,2 миллиона человек. Планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.

Фото: akorda.kz

Глава государства напомнил о том, что этот проект давно обсуждается, и уточнил у инвесторов сроки его реализации.

Президент полагает, что в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем. Он также призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта.

Касым-Жомарт Токаев дал акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и министру финансов Ерулану Жамаубаеву поручения, касающиеся утверждения концепции генерального плана развития G4 City.

19 октября Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Президент дал поручения по застройке города Конаев.

Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы. Также в Конаеве появится Академгородок.