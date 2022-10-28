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Биртанов намерен доказать отсутствие преступления с его стороны

суд Фото: Zakon.kz
Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах суда заявил, что намерен обжаловать часть приговора – по злоупотреблению полномочиями, сообщает корреспондент Zakon.kz 28 октября.

После оглашения приговора Елжан Биртанов пообщался с журналистами. Он отметил, что частично удовлетворен решением суда. Речь идет об эпизоде санавиации.

Что касается эпизода платформы, конечно, я не удовлетворен. Я себя считаю невиновным. В соответствии с законом у меня есть право обжаловать данное решение. Мы им обязательно воспользуемся, поэтому тут вопрос еще открытый. Будем дальше бороться, доказывать свою правоту. Елжан Биртанов

Елжан Биртанов сообщил, что в части цифровой платформы они представили достаточно доказательств о том, что версия обвинения ничем не доказывается.

Доказательств нет. Платформа – вполне работоспособный продукт, должна будет использоваться – и этого никто не скрывает. Поэтому нам не понятен иск Минздрава – почему мы с Абишевым должны 1,5 млрд заплатить? Эти деньги поступили на счет хорватской компании. Если Минздрав считает, что их интересы ущемлены, я полагаю, что они должны взыскивать с хорватской компании. Полагаю, что и хорватская компания в стороне не останется, поскольку решение это спорное. Елжан Биртанов

Он отметил, что сейчас не место эмоциям, и добавил, что будет советоваться со своими адвокатами.

Мы будем бороться дальше, чтобы доказать отсутствие преступления с нашей стороны. Находиться я буду в Астане, работать. Я работаю в медицинской компании управляющим. Елжан Биртанов

Представители СМИ поинтересовались, как он планирует возместить ущерб.

Пока никак не планирую, это невозможно. Это нереальная сумма. Сами посчитайте, я бизнесом не обладаю, работаю по найму, посмотрим, это решение еще же не вступило в силу. Еще рано шкуру неубитого медведя делить, как говорится.Елжан Биртанов

13 октября Биртанов говорил, что ему нужно 10 или 100 жизней, чтобы заработать сумму возложенного ущерба.

28 октября суд огласил приговор Елжану Биртанову и Олжасу Абишеву. Суд разъяснил этот приговор.

26 октября Елжан Биртанов и Олжас Абишев выступили в суде с последним словом. Они заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их.

Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

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Астана Минздрав РК Биртанов Елжан Казахстан
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