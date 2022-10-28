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Еще троих подозреваемых в совершении двойного убийства задержали в Астане

В совершении двойного убийства Фото: Zakon.kz
Троих подозреваемых в совершении двойного убийства в Актобе задержали в столице, сообщает Zakon.kz.

Операция была проведена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Астаны 28 октября.

Как рассказали в полиции, оперативно-розыскные мероприятия привели их сотрудников в один из домов на проспекте Богенбай батыра. Троих подозреваемых задержали во дворе дома. Они скрывались в столице от уголовного преследования за совершение двойного убийства в Актобе.

Задержанные будут переданы инициаторам розыска. По данному факту в целом задержаны 13 человек. Пресс-служба МВД РК

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26 октября 2022 года в Актобе напротив банного комплекса, расположенного по ул. К. Нокина, на берегу реки Илек обнаружены два тела. Ход расследования взял на личный контроль прокурор области Халидулла Дауешов.

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