Еще троих подозреваемых в совершении двойного убийства задержали в Астане

Троих подозреваемых в совершении двойного убийства в Актобе задержали в столице, сообщает Zakon.kz.

Операция была проведена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Астаны 28 октября.

Как рассказали в полиции, оперативно-розыскные мероприятия привели их сотрудников в один из домов на проспекте Богенбай батыра. Троих подозреваемых задержали во дворе дома. Они скрывались в столице от уголовного преследования за совершение двойного убийства в Актобе.

Задержанные будут переданы инициаторам розыска. По данному факту в целом задержаны 13 человек. Пресс-служба МВД РК

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