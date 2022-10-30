Число погибших в ходе давки в Сеуле выросло до 120

По последним данным властей Южной Корее, жертвами давки, случившейся в субботу вечером в центре Сеула, стали не менее 120 человек, передает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство "Рёнхап".

Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание. Десятки человек пожаловались на удушье, более 50 потеряли сознание из-за проблем с сердцем.

На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи и полиция. Прямо на дороге врачи пытались реанимировать людей — делали искусственное дыхание и массаж сердца. Тех, кого все же удалось спасти, отправили в больницы Сеула.

Местные СМИ сообщают, что около 70 тел погибших уже увезли в морги, порядка полусотни забрали с улицы в ближайший спортзал, где предстоит процедура опознания.

По предварительной информации, давка возникла из-за того, что люди побежали к одному из баров, куда приехала местная знаменитость.