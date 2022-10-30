Национальный траур объявлен в Южной Корее из-за трагедии в Сеуле

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины инцидента, чтобы предотвратить подобное в будущем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, президент назвал происшествие "трагедией, которая не должна была произойти". Он обещал обеспечить лечение всем пострадавшим.

Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь… С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства… Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Кроме того, экстренные службы заявили о том, что число погибших в давке увеличилось до 151 человека.

Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание. Десятки человек пожаловались на удушье, более 50 потеряли сознание из-за проблем с сердцем.