Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Национальный траур объявлен в Южной Корее из-за трагедии в Сеуле

Южная Корея Фото: pixabay
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины инцидента, чтобы предотвратить подобное в будущем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, президент назвал происшествие "трагедией, которая не должна была произойти". Он обещал обеспечить лечение всем пострадавшим.

Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь… С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства… Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Кроме того, экстренные службы заявили о том, что число погибших в давке увеличилось до 151 человека.

Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание. Десятки человек пожаловались на удушье, более 50 потеряли сознание из-за проблем с сердцем.

Читайте также

5 мигрантов из США погибли в крушении катера около Кубы

В Финляндии из-за энергокризиса опасаются "смертей от холода"

Илон Маск начал сокращение штата сотрудников Twitter

Елена Беляева
Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Сильные осадки ожидаются на большей части Казахстана 30 октября
Сильные осадки ожидаются на юге и юго-востоке Казахстана 30 октября
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления