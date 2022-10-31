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Что известно о казахстанке, погибшей в давке в Сеуле

Что известно о казахстанке, погибшей в давке в Сеуле Фото: pxhere
В Сеуле погибла казахстанка Мадина Шерниязова в результате давки во время празднования Хеллоуина, сообщает Zakon.kz.

По информации qazaqstan.tv, Мадине Шерниязовой было 26 лет. Она окончила актюбинскую школу №27 и факультет востоковедения Казанского федерального университета по специальности "корейский язык". После поступила в магистратуру в Сеуле.

Как рассказала директор школы №27 Алтынгул Аткиева, она была отличницей. Училась в классе с углубленным изучением английского языка и прекрасно им владела.

Тело девушки доставят в Казахстан 1 ноября.

30 октября десятки человек пострадали в давке в центре Сеула во время празднования Хеллоуина. Погиб 151 человек.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

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