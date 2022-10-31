Какие изменения ждут пункт пропуска на казахстанско-узбекской границе

Автомобильные пункты пропуска "Капланбек" (РК) и "Зангиота" (РУ) планируют закрыть с 1 декабря 2022 года. В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана рассказали, как модернизируют данные пункты, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, по итогам реконструкции будет проведено расширение с двух до шести полос движения, увеличена пропускная способность пункта пропуска "Капланбек" с 200 до 1 тыс. транспортных средств в сутки, сокращено время прохождения границы до 25 минут.

Кроме того, планируется автоматизация всего цикла перемещения транспортных средств в пункте пропуска путем использования единых сквозных автоматизированных коридоров технического контроля для безостановочного движения транспортных средств, что позволит исключить коррупционные риски.

В свою очередь, Комитетом государственных доходов Министерства финансов проведена работа по оповещению государств – членов Евразийского экономического союза и крупных перевозчиков по перераспределению потока транспортных средств и физических лиц на другие пункты пропуска "Казыгурт", "Жибек жолы", "Б. Конысбаева", "Атамекен", "Сырдария" и "Целинный", расположенные на данном участке границы, согласно дорожной карте по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на границе Казахстана и Узбекистана пункт пропуска "Зангиота – Капланбек" закрывают на 19 месяцев с 1 ноября 2022 года.

20 октября 2022 года стало известно, что подготовлен проект договора между РК и РУ о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.