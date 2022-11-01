Американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter. Он приобрел компанию 27 октября, сообщает Zakon.kz.

В день покупки Илон Маск стал единоличным директором компании. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть.

Сооснователь соцсети Джек Дорси сохранил долю в 2,4% акций компании. В настоящее время он владеет чуть более 18 млн акций, общая рыночная стоимость которых составляет порядка 1 млрд долларов.

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28 октября Илон Маск возглавил Twitter. Также он сообщил, что в Twitter изменится политика модерации контента.

Первым шагом предпринимателя после покупки социальной сети стало увольнение топ-менеджеров компании, и он продолжает сокращать сотрудников соцсети, несмотря на обещание этого не делать.