Какие штрафы предусмотрены за нарушение выборного законодательства в Казахстане

В Казахстане за нарушение законодательства о выборах предусмотрены административные штрафы, за что и сколько, расскажет Zakon.kz.

Так, за проведение предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидата, в день выборов либо предшествующий им день, в КоАП предусмотрен штраф: на физлиц – в 15 МРП (45 945 тенге) ;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 20 МРП (61 260 тенге) ;

на субъектов среднего предпринимательства – 25 МРП (76 575 тенге) ;

на субъектов крупного предпринимательства – 35 МРП (107 205 тенге).

За воспрепятствование вести предвыборную агитацию грозит штраф:

на физлиц – 20 МРП (61 260 тенге) ;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП (91 890 тенге) ;

на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП (122 520 тенге) ;

на субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП (153 150 тенге).

За распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию в целях влияния на исход выборов, предусмотрены штрафы:

на физлиц – 20 МРП (61 260 тенге) ;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП (91 890 тенге) ;

на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП (122 520 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП (153 150 тенге).

Нарушение прав члена избиркома выступать на заседании избиркома, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию соответствующего избиркома, и требовать проведения по ним голосования, знакомиться с документами и материалами избиркома, в котором он состоит, получать удостоверенные их копии, осуществлять проверку деятельности нижестоящего избиркома грозит штраф в 30 МРП (91 890 тенге).

За нарушение членом избиркома права граждан на ознакомление со списком избирателей предусмотрено предупреждение или штраф 30 МРП.

Представление неверных сведений об избирателях для составления списков избирателей, а также представление должностными лицами местных исполнительных органов неверных сведений об избирателях для составления списков избирателей выльется в штраф в 25 МРП (76 575 тенге).

А за представление недостоверных списков избирателей должностными лицами местных исполнительных органов в соответствующую избирательную комиссию – штраф в 30 МРП.

За нарушение требования о равном избирательном праве путем голосования два или более раза или за другого избирателя придется выплатить штраф в 25 МРП.

Между тем за осуществление иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей или способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах предусмотрен штраф:

на физлиц – 30 МРП с административным выдворением за пределы РК или без такового;

на юрлиц – 1 тыс. МРП (3 063 000 тенге).

Выдача гражданам избирательных бюллетеней (бюллетеней для голосования), чтобы голосовать за других лиц, обернется штрафом в 25 МРП.

Нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ

Так, за необъективное освещение СМИ выборной кампании кандидатов, выразившееся в искажении целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними, грозит штрафом:

на физлиц – 20 МРП ;

на должностных лиц – 30 МРП ;

на юрлиц – 50 МРП.

Публикация СМИ агитматериалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата, а также отказ в предоставлении указанным лицам возможности бесплатного опубликования опровержения в защиту чести, достоинства и деловой репутации, предусматривает штраф:

на физлиц – 20 МРП ;

на должностных лиц – 30 МРП ;

на юрлиц – 50 МРП.

Прерывание и комментирование выступлений кандидатов на телевидении и по радио сразу после выступления, а также в печатных изданиях в том же номере влечет штраф: на физлиц – 20 МРП, должностных лиц – 30 МРП, на юрлиц – 50 МРП.

За нарушение СМИ требований о распространении информации о мероприятиях по выдвижению всех кандидатов, их регистрации избирательными комиссиями в равных объемах печатной площади, эфирного времени – штраф: на физлиц – 20 МРП, должностных лиц – 30 МРП, на юрлиц – 50 МРП.

Опубликование или выпуск в эфир агитматериалов кандидатов, участвующих в выборах, средствами массовой информации, которые не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации не объявили и не опубликовали, а также не представили в избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади, предусматривает штраф на должностных лиц 30 МРП, на юрлиц – 50 МРП.

Отказ средства массовой информации в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другому кандидату этим же средством массовой информации было дано согласие на выделение эфирного времени, печатной площади грозит штрафом на должностных лиц – 30 МРП, на юрлиц – 50 МРП.

Если нарушается очередность выступления кандидатов в СМИ, установленная в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, в случае, если обращения поступили одновременно, штраф на должностных лиц – 30 МРП, на юрлиц – 50 МРП.

А за создание преимущества тому или иному кандидату условиями договора о предоставлении кандидатам эфирного времени, печатной площади в СМИ – штраф на должностных лиц – 30 МРП, на юрлиц – 50 МРП.

Изготовление или распространение анонимных агитационных материалов грозит штрафом в 25 МРП.

А умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов приведет к штрафу в 15 МРП.

За непредставление или неопубликование отчетов о расходовании средств на подготовку и проведение выборов в КоАП предусмотрен штраф на кандидата в 15 МРП (45 945 тенге), на юрлицо – 55 МРП (168 465 тенге).

А вот финансовая или иная материальная помощь, а также благотворительная помощь, оказываемая благотворительными организациями и объединениями кандидатам, помимо их избирательных фондов, обернется штрафом:

на физлиц – 25 МРП ;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП ;

на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП ;

на субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП.

Также предусмотрен штраф за оказание физическими и юридическими лицами услуг кандидатам в связи с их предвыборной деятельностью без их письменного согласия:

на физлиц – 20 МРП ;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП ;

на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП ;

на субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП.

Вместе с тем проведение госорганами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами при исполнении служебных обязанностей, военнослужащими ВС РК, других войск и воинских формирований РК, работниками органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьями, членами избирательных комиссий, религиозными объединениями предвыборной агитации, а также распространение лицами любых агитационных предвыборных материалов грозит штрафом: на физлиц – 20 МРП, на должностных лиц – 30 МРП.

А вот проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых обернется штрафом в 20 МРП.

Участие журналистов, должностных лиц редакций СМИ, зарегистрированных кандидатами либо их доверенными лицами, в освещении выборов через СМИ грозит штрафом в 20 МРП.

А за отказ должностных лиц местных исполнительных органов и органов самоуправления в предоставлении на договорной основе одному из кандидатов помещений для встреч с избирателями в случае, если другому кандидату было дано согласие – штраф в 30 МРП.

Размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования предусматривает штраф в 25 МРП.

За нарушение порядка расходования средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение предвыборной агитации, придется выплатить штраф в 5 МРП (15 315 тенге).

За воспрепятствование праву доверенных лиц кандидатов, политических партий, наблюдателей политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций РК, представителей СМИ на присутствие на заседаниях избирательной комиссии либо присутствие на избирательном участке в день голосования с момента его открытия и до установления результатов голосования при подсчете голосов избирателей, либо на наблюдение за ходом голосования, процедурой подсчета голосов и оформления результатов голосования на избирательном участке, в пункте для голосования, либо присутствие при вскрытии и установке оборудования электронной избирательной системы, а также при проверке его работы в случаях, когда такое право предусмотрено законом, предусмотрен штраф в 35 МРП.

Такую же сумму придется выплатить за воспрепятствование праву доверенных лиц кандидатов, политических партий, наблюдателей политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций РК на сопровождение членов избирательной комиссии для организации голосования вне помещения для голосования либо присутствие при проведении голосования избирателей вне помещения для голосования, либо осуществление фото-, аудио- и видеозаписи, либо наблюдение процедур передачи протоколов о результатах голосования вышестоящим избирательным комиссиям, либо отказ в получении информации о количестве избирателей, принявших участие в голосовании.

Штраф в 35 МРП также предусмотрен за отказ доверенным лицам кандидатов, политических партий в повторном подсчете голосов в случаях, когда такое право предусмотрено законом, и за воспрепятствование праву наблюдателей иностранных государств и международных организаций, представителей иностранных СМИ на присутствие на всех стадиях избирательного процесса либо получение в избирательных комиссиях информации о ходе избирательной кампании, либо доступ на избирательные участки во время проведения голосования и подсчета голосов, либо встречу с участниками избирательного процесса, либо дачу публичных заявлений, либо наблюдение процедур передачи протоколов о результатах голосования вышестоящим избирательным комиссиям в случаях, когда такое право предусмотрено законом.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября 2022 года. На эту должность претендуют шесть кандидатов.