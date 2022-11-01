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Погоня полицейских за вооруженным мужчиной попала на видео в Семее

В Семее задержан вооруженный мужчина Фото: скриншот видео
В Семее 29 октября полицейские по камерам Центра оперативного управления заметили по ул. К. Батыра и пр. Шакарима подозрительный автомобиль, который передвигался на большой скорости, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в telegram-канале polisia.kz, автомобиль удалось остановить патрульному экипажу "Барыс-10".

Выйдя из машины, один из мужчин выбросил в кусты предмет, похожий на пистолет. Следственно-оперативной группой был изъят предмет, похожий на пистолет, а также патроны в количестве четырех штук.Заместитель начальника Управления дознания Департамента полиции Абайской области Асет Абылкасымов

Погоня полицейских за вооруженным мужчиной попала на видео в Семее

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

По его словам, в настоящее время все фигуранты инцидента установлены.

В отношении 36-летнего мужчины начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Он водворен в изолятор временного содержания.Асет Абылкасымов

Также замначальника Управления дознания ДП Абайской области сообщил, что в отношении водителя составлено семь административных протоколов за нарушение ПДД.

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Ранее сообщалось, что полицейская погоня попала на видео в Усть-Каменогорске – сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного лихача.

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