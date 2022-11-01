Погоня полицейских за вооруженным мужчиной попала на видео в Семее

Фото: скриншот видео

В Семее 29 октября полицейские по камерам Центра оперативного управления заметили по ул. К. Батыра и пр. Шакарима подозрительный автомобиль, который передвигался на большой скорости, сообщает Zakon.kz.

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