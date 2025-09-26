Автобус с пассажирами попал в серьезную аварию на оживленном перекрестке в Семее
Фото: пресс-служба ДП области Абай
В Семее 26 сентября 2025 года в 18:20 инспектор-оператор Центра оперативного управления Департамента полиции области Абай по камерам видеонаблюдения зафиксировал ДТП на пересечении улиц Абая и Шакарима с участием маршрутного автобуса, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия были направлены экипажи патрульной полиции.
Прибывшие сотрудники установили, что водитель грузового манипулятора, совершая поворот на разрешающий сигнал светофора, задел краном, сорвавшимся с борта, пассажирский автобус, в салоне которого находились около 20 человек.
"В результате ДТП водитель и двое пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где после оказания помощи отпущены домой. Водитель грузового автомобиля привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевших", – рассказали в полиции.
Как уточняется, транспортное средство водворено на специализированную стоянку.
В полиции также отметили, что на всем протяжении работы на месте происшествия полицейские обеспечивали регулирование дорожного движения на оживленном участке, не допустив образования заторов.
Ранее сообщалось, что иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Алматы.
