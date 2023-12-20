Кайрат Сатыбалды вернул государству еще 120 млн долларов

Агентством РК по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, только в декабре 2023 года в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств Кайрата Сатыбалды на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.

"Указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства 20 декабря.

Таким образом, всего Антикоррупционной службой за последние два года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге.

"Как ранее указывалось, в их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа". Пресс-служба Антикоррупционной службы

В агентстве отметили, что работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается.

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в пресс-службе Антикора.

13 октября 2023 года сообщалось, что Кайрат Сатыбалды вернул государству активы на сумму 300 млн долларов.

Материал по теме Может ли Кайрат Сатыбалды рассчитывать на УДО, рассказали в Генпрокуратуре

19 декабря суд Восточно-Казахстанской области отказал в ходатайстве Кайрата Сатыбалды о замене наказания с лишения на ограничение свободы.