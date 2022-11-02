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Пара из Великобритании заявила, что имя для их ребенка выбрал призрак

Родители назвали ребенка предложенным призраком именем Фото: pixabay
Необычная история произошла в графстве Бакингемшир Великобритании. Супруги, верящие в призраков, назвали сына именем, которое якобы предложил дух из их дома, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Daily Mirror, супруги утверждают, что с 2018 года живут с двумя призраками. И у них даже есть имена: Дэйв и Энди.

Британцы заверяют, что "подготовили" призраков к появлению ребенка в семье. Во время проведения спиритического сеанса они якобы услышали от одного из призраков имя "Аполлон". В результате решили так и назвать ребенка.

Кроме того, по заявлению супругов, они всегда чувствуют заботу духов. Скрип, грохот в доме стали частью их жизни.

В июле на сайте Zakon.kz была опубликована подборка самых редких казахских женских имен. Также можно ознакомиться с Топ-20 интернациональных имен для мальчиков.

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Анастасия Московчук
Интересное Великобритания
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