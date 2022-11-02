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В Казахстан возвращено 630 млрд тенге - Генпрокуратура

В Казахстан возвращено 630 млрд тенге - Генпрокуратура Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на странице в Twitter 2 ноября рассказал о работе комиссии по возврату активов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, возвращено государству денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге.

Также он добавил, что по актам прокуроров в таможенной сфере бюджет пополнен на 57 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства вернули 140 тыс. га земли на 5 млрд тенге.

В Казахстан возвращено 630 млрд тенге - Генпрокуратура

Фото: twitter/Asylov_GenPr

Также в суды предъявлены иски о возврате госимущества на 13,5 млрд тенге. Верховным судом удовлетворено 16 протестов. По ним ожидаем поступления в казну еще 23 млрд тенге. Работа продолжается. Берик Асылов

19 сентября в надзорном органе отмечали, что Казахстану возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.

Вместе с тем, 20 октября премьер-министр Казахстана заявил, что изъятые у коррупционеров 100 млрд тенге направят на строительство школ уже в ноябре.

2 ноября в Антикоре сообщили детали по делу Кайрата Сатыбалдыулы. В ведомстве подчеркнули, в бюджет Казахстана вернули свыше 230 млн долларов.

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Анастасия Московчук
Берик Асылов
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