Семьям погибших и пострадавших при выбросе газа на шахте будет оказана помощь

На шахте в Карагандинской области 3 ноября произошел выброс газа, погибли пять человек. Директор угольного Департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Арман Калыков сказал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь, сообщает Zakon.kz.

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинске, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли пять работников, четверо были доставлены в больницу.

В связи с происшествием на шахте в Карагандинской области министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию. По результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются.