Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Взрыв на шахте Костенко: количество погибших увеличилось до семи

Взрыв на шахте Костенко: количество погибших увеличилось до семи Фото: Freepic
Число погибших при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области выросло до семи человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "АрселорМиттал Темиртау".

По последней информации, поступившей от пресс-службы предприятия, спасатели обнаружили тела семи горняков без признаков жизни в шахте имени Костенко, где минувшей ночью прогремел взрыв.

По предварительной версии, в лаве произошел взрыв газометана, что привело к трагедии.

На месте создан штаб. Аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель Генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы находятся на шахте имени Костенко.

В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии: (8-7172) 70-41-08, (8-7212) 51-72-23.

Как стало известно ранее, взрыв в забое произошел в 02:33 в ночь на 28 октября. В тот момент в шахте находились 252 горняка.

Читайте также

шахта
Такой инвестор нам не нужен: депутат жестко высказался об аварии на шахте Костенко
шахта
Глава МЧС выехал на место ЧП на шахте Костенко
Предварительную причину взрыва на шахте Костенко назвали в АМТ
Предварительную причину взрыва на шахте Костенко назвали в АМТ
Мария Мельникова
АрселорМиттал Карагандинская область ЧП на шахте Костенко
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления