Взрыв на шахте Костенко: количество погибших увеличилось до семи

Число погибших при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области выросло до семи человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "АрселорМиттал Темиртау".

По последней информации, поступившей от пресс-службы предприятия, спасатели обнаружили тела семи горняков без признаков жизни в шахте имени Костенко, где минувшей ночью прогремел взрыв.

По предварительной версии, в лаве произошел взрыв газометана, что привело к трагедии.

На месте создан штаб. Аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель Генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы находятся на шахте имени Костенко.

В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии: (8-7172) 70-41-08, (8-7212) 51-72-23.

Как стало известно ранее, взрыв в забое произошел в 02:33 в ночь на 28 октября. В тот момент в шахте находились 252 горняка.