В Казахстане расширены компетенции Уполномоченного по правам человека

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документ, министр юстиции РК Канат Мусин напомнил, что проект Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" разработан по поручению главы государства.

Целью законопроекта является реализация внесенных изменений в Конституцию Казахстана в части закрепления конституционного статуса Уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина. Канат Мусин

По его словам, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи деятельности уполномоченного, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются Конституционным законом.

Канат Мусин отметил, что данный проект Конституционного закона разработан на базе действующих положений с точечными дополнениями и пересмотром структуры закона.

В целом, проект Конституционного закона состоит из шести глав и 23 статей.

Законопроект раскрывает цели и задачи деятельности уполномоченного, его правовое положение и компетенцию. Предусмотрены положения, связанные с организацией деятельности уполномоченного, его представителей в областях и Национального центра по правам человека. Канат Мусин

Глава ведомства остановился на основных новых положениях, не предусмотренных действующим законом. В первую очередь усиливается компетенция уполномоченного. В реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Также предлагается предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению.

В целях усиления компетенции уполномоченного закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, в части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра. Канат Мусин

При рассмотрении проекта закона в Мажилисе депутаты внесли несколько поправок. В частности, была закреплена возможность участия уполномоченного в общественном диалоге по урегулированию спора между госорганами, местными исполнительными органами, иными организациями и гражданами и возможности дачи им соответствующих рекомендаций.

Вдобавок исключено положение касательно необходимости получения уполномоченным разрешения от администраций специальных учреждений, оказывающих специальные социальные услуги, обеспечивающих временную изоляцию от общества или предназначенных для исполнения наказания, для произведения кино, фото, видеосъемки и интервьюирования необходимо будет получать только согласие лица, находящегося в соответствующем учреждении.

Внесенные депутатами изменения направлены на дальнейшее усиление правового статуса уполномоченного и закрепление гарантий независимости его деятельности.

Министр добавил, что в целом документом подчеркнута готовность Казахстана к укреплению на конституционном уровне статуса национального правозащитного учреждения, призванного играть важную роль в укреплении демократии, верховенства права, качественного государственного управления, защиты и поощрения прав человека и основных свобод.

Разработчики убеждены, что принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности Уполномоченного по правам человека, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией страны.

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