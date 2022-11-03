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Казахстанцы смогут чаще летать в Катар с 2023 года

Казахстанцы смогут чаще летать в Катар с 2023 года Фото: unsplash
С нового года количество рейсов между Казахстаном и Катаром будет увеличено, сообщает Zakon.kz.

Работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана ведется Комитетом гражданской авиации МИИР РК.

Начиная с 3 января 2023 года катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с 4 до 7 рейсов в неделю, – говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в КГА, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение.

Кроме того, авиакомпания Qatar Airways планирует в весенне-летний период 2023 года начать выполнение полетов между столицами Казахстана и Катара – Астаной и Дохой.

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