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Прямые авиарейсы из Астаны в Павлодар запустят с 1 ноября

Прямые авиарейсы из Астаны в Павлодар запустят с 1 ноября Фото: unsplash
После поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 ноября 2022 года из Астаны в Павлодар запустят прямые авиарейсы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, частота полетов составит четыре раза в неделю, стоимость билетов – 10 тыс. тенге.

Продажи авиабилетов, как ожидают в КГА, "начнутся до конца сегодняшнего дня".

5 октября президент Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Павлодарскую область. Выступая перед общественностью региона, глава государства заявил, что до конца 2022 года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана. По его словам, большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами.

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Астана КГА МИИР РК Токаев Касым-Жомарт Павлодар Павлодарская область
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