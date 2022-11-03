Спасатели рассказали подробности трагедии на шахте в Шахтинске

В спасательных работах на шахте в Шахтинске на глубине 830 метров приняли участие 35 человек. Работы велись на двух участках, cообщает Zakon.kz.

Шесть отделений спасателей Карагандинского филиала ТОО "РЦШ ПВАСС" одними из первых прибыли на место аварии на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В каждой из точек трудились по два человека. Еще один горняк контролировал работы.

Заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "РЦШ ПВАСС" рассказал, что по прибытии на аварийный участок мы нашли тела трех человек. Через некоторое время на второй точке – еще одного погибшего и позже – пятого.

Спасатели отметили, что завалов и обрушений на месте аварии нет.

3 ноября в 03:03 на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.

На место ЧС выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Он возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию.